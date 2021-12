SSP-BA apresenta aparato contra terrorismo na Olimpíada

Sete homens do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), dois atiradores e dois helicópteros se movimentam de forma cinematográfica para tentar salvar uma mulher feita refém pelo marido. Após uma ventania causada pelas hélices e algumas explosões, ninguém fica ferido.

A cena, que podia compor o roteiro de qualquer filme arrasa-quarteirão de Hollywood, na verdade fez parte de uma série de simulações que as forças da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) fizeram na manhã desta terça-feira, 2, na Vila Militar, no Bonfim, para demonstrar como o órgão pode atuar emergencialmente durante os jogos de futebol da Olimpíada Rio 2016 na Arena Fonte Nova.

Com a presença do titular da SSP, Maurício Barbosa, e de representantes das polícias Civil, Federal (PF), Militar (PM) e das Forças Armadas, na ocasião foram apresentados o efetivo de agentes para o evento e as principais ações que serão desempenhadas por cada instituição.

Com foco na possibilidade de ataques terroristas - diferentemente das copas das Confederações (2013) e do Mundo (2014), quando as atenções estavam voltadas para manifestações contra as partidas -, o evento contou, ainda, com simulações do esquadrão antibomba.

Em certo momento, um objeto estranho foi repentinamente abandonado. Um aparelho de raio-x verifica o conteúdo do pacote, mas nada é identificado. Jatos de água provocam uma explosão para separar o artefato em pedaços e homens do Bope recolhem os resquícios para enviar à perícia.

Inteligência

O tenente-coronel Marcos Oliveira, coordenador de ações de segurança da SSP para a Olimpíada, explica que os mesmos equipamentos usados nas simulações estarão disponíveis durante os jogos, para casos de urgência. Ele afirma, entretanto, que outras ações, desenvolvidas pela Inteligência da PM, vão trabalhar para que não haja essa necessidade.

"Nosso objetivo é realizar jogos pacíficos. A princípio, não temos nenhuma pretensão de usar esses equipamentos", diz ele, destacando que, ao todo, 3.964 servidores de segurança atuarão na operação especial para os jogos. Entre eles, 2.635 PMs, 215 agentes da Polícia Civil, 518 agentes do Corpo de Bombeiros e 39 guardas municipais.

As equipes serão responsáveis, de acordo com Oliveira, por fazer a escolta de todas as delegações de atletas, autoridades, chefes de Estado e árbitros do aeroporto internacional de Salvador para os hotéis Sheraton (Campo Grande), Catussaba (Itapuã), Gran Hotel Stella Maris (Praia do Flamengo), Ibis e Golden Tulip (Rio Vermelho); e para os centros oficiais de treinamentos, nos estádios Manoel Barradas (Barradão, em Canabrava) e Pituaçu, na Av. Luiz Viana Filho (Paralela).

Os efetivos cobrirão, ainda, os perímetros de segurança que serão instalados no entorno da Arena Fonte Nova, alcançando 1,2 quilômetro para o lado da avenida Vasco da Gama e 400 metros na direção do Campo da Pólvora e das ruas Djalma Dutra, na Sete Portas, e Pitangueiras, em Brotas.

