Splitter admite má atuação do Brasil, mas valoriza vitória

Cestinha da vitória por 67 a 62 sobre a Grã-Bretanha no torneio masculino de basquete dos Jogos Olímpicos de Londres, o pivô Thiago Splitter reconheceu que a seleção brasileira não teve uma grande atuação nesta terça-feira, 31, mas destacou que o mais importante foi ter vencido a segunda seguida.

"No primeiro quarto, erramos alguns dois contra um fáceis e nos desconcentramos um pouco. Mas não temos desculpa, jogamos mal. O lado bom é que ganhamos e que os dois pontos que conseguimos valem o mesmo que se tivéssemos vencido por 20 de diferença", analisou o pivô.

Considerada por muitos uma das concorrentes mais fracas do grupo B, a Grã-Bretanha foi elogiada pelo jogador do San Antonio Spurs, que negou ter havido menosprezo por parte dos brasileiros.

"É uma boa equipe, com muitos jogadores que estão na Europa e que disputam a Euroliga. E contam com Luol Deng, que joga na NBA. Tem pivôs altos e bons chutadores. Não foi menosprezo, mas as coisas deram errado para nós desde o começo e depois foi difícil virar o placar e entrar no jogo", comentou Splitter, que quer que a seleção pense o quanto antes na Rússia, adversária da próxima quinta-feira.

"Tivemos um dia ruim, mas felizmente não perdemos. Precisamos virar a página e pensar na próxima adversária. Não aconteceu nada de mais", finalizou.

