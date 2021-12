"Sentimento é de dever cumprido", diz Nuzman sobre Rio 2016

O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, comemorou nesta segunda-feiar, 22, a participação dos atletas brasileiros nos jogos olímpicos Rio 2016. Com 19 medalhas, sendo sete de ouro, número inédito, mais que o dobro da última edição, o país atinge o melhor resultado. Em 2012, em Londres, o Brasil conquistou 17 medalhas, sendo três de ouro. Quatro anos antes, em Pequim, foram 16 pódios e três medalhas douradas.

"Temos o dever cumprido em uma olimpíada com características que a gente já vem sentindo e falando, [que é] a diversificação de resultados por continentes e países", afirmou Nuzman, voltando a parabenizar atletas, como fez na cerimônia de encerramento, na noite deste domingo, 21.

Com 19 medalhas, o Brasil não atingiu a própria meta do COB, de ficar entre os 10 primeiros lugares, terminando na 12ª posição, Porém, conseguiu espalhar bons resultados entre as competições, segundo análise do gerente-executivo do COB, Marcus Vinicius Freire. O país participou de 71 semifinais, chegando em 4º ou 5º lugar em 19 vezes e subindo ao pódio em 12 esportes.

"Nos últimos quatro anos, temos mirado o aumento da abrangência do esporte brasileiro. Ou seja, ganhar medalhas, [participar de] finais, ou fazer top 10 em mais modalidades", disse. Em Pequim, foram oito modalidades, em Londres, nove, e agora, 12 modalidades, disse. "Ganhar medalhas é a melhor coisa do mundo, mas chegar perto mostra que o resultado foi bem feito", acrescentou, citando equipes que quase chegaram lá, como o futebol feminino.

Na soma de medalhas, o Brasil acabou empatado com Holanda, a frente da Espanha, na 16° colocação. Os primeiros lugares, na soma de medalhas, ficaram com Estados Unidos (121), China (70), Reino Unido (67), Rússia (56), Alemanha e Japão com 42 medalhas.

