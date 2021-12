Sem Cielo, revezamento brasileiro fica fora da final

O revezamento 4 x 100 m medley do Brasil fracassou na tentativa de chegar à final olímpica. O time formado por Thiago Pereira (costas), Felipe França (peito), Kaio Márcio (borboleta) e Marcelo Chierighini (crawl) fez apenas o 15º tempo entre as 16 equipes participantes. O Brasil só tem agora a final dos 50 m livre, com Cesar Cielo e Bruno Fratus, na tarde desta sexta-feira, 3.

Os brasileiros marcaram 3min37s. O tempo de inscrição do Brasil era 3min34s58, que colocaria o país em 10º. Os EUA se classificaram em primeiro, com 3min32s65.

Thiago nadou sua parte em 54s45, França, em 1min00s77, Kaio, em 53s61, e Chierighini fechou com 48s17. O nadador de crawl foi o quinto mais rápido dentre os 16 que caíram na água, mas não conseguiu recuperar a desvantagem.

"Ficou um pouco abaixo do que a gente esperava. A gente sabia que ia ser bem difícil, mas a gente sempre acredita na hora. Agora tem que sentar com os técnicos, ver o que deu errado e pensar próxima. Fico chateado, queria muito pegar final, é minha primeira Olimpíada", afirmou Chierighini.

Thiago Pereira disse que ainda estava sentindo o efeito do esforço dos 200 m medley de ontem (ele foi quarto).

"A gente queria que o revezamento classificasse. Não nadei meu melhor tempo, estava bem desgastado da final, minha coxa está doendo até agora. Mas valeu, estou muito satisfeito com tudo. Nas minhas duas melhores provas [individuais] melhorei meu tempo", disse.

adblock ativo