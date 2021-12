Selos dos Jogos Rio 2016 já estão disponíveis para compra

Os Correios lançaram os selos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio-2016, durante evento-teste de tênis, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).

Com a presença dos mascotes da competição, Vinicius e Tom, os selos deste bloco têm o cenário da série animada da dupla. Além disso, as peças são acessíveis com a aplicação de relevo seco nos desenhos e nas inscrições em braile. O total da primeira tiragem é de 150 mil blocos de cada mascote, custando R$ 3,25 cada selo.

A última emissão especial da "Série Modalidades Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016" também foi apresentada neste evento que ocorreu no último sábado, 12. Na cerimônia, foram anunciados os melhores profissionais brasileiros da modalidade na temporada 2015.

Ambos os selos já estão sendo comercializados. (Foto: Divulgação)

Por meio de técnicas digitais e tradicionais, a folha com os selos foi concebida pelo designer gráfico e ilustrador José Carlos Braga e tem como foco os atletas em ação, destacando os movimentos e os cenários característicos de cada esporte. Os selos podem ser encontrados nas agências dos Correios, na loja virtual e na Central de Vendas a Distância através do e-mail: centralvendas@correios.com.br.

adblock ativo