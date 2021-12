Seleções de Cuba fazem aclimatação para a Rio-2016 na Bahia

As seleções cubanas de judô, taekwondo e halterofilismo farão um treinamento no Centro Pan-americano de Judô (CPJ), em Lauro de Freitas. A passagem das três seleções olímpicas pela Bahia, pouco antes dos Jogos, faz parte do período de aclimatação agendado pelos cubanos.

Com chegada prevista para as 14h desta terça-feira, 19, os quatro atletas do halterofilismo serão os primeiros a desembarcar no aeroporto de Salvador. Na sexta-feira, o grupo será completado com 19 integrantes da delegação de judô e cinco do taekwondo, que deveriam chegar nesta terça, mas não conseguiram visto a tempo e tiveram de adiar a viagem.

Os judocas ficarão treinando até o dia 4 de agosto, enquanto as seleções de taekwondo e halterofilismo, até 12 de agosto. Na programação, haverá espaço para uma demonstração dos atletas a estudantes e atletas baianos.

Para a Rio-2016, o país caribenho vai contar com 120 atletas competindo em 18 modalidades. De acordo com Instituto Nacional de Esportes (Inder) de Cuba, a projeção é terminar a competição entre os 20 melhores classificados.

Judô bem cotado

Cuba tem um histórico de conquistas respeitável nas 19 participações em Olimpíadas, com 208 medalhas, das quais 72 foram de ouro. Segundo previsão das autoridades cubanas, as modalidades com maiores chances de pódio em 2016 são o judô, luta, atletismo e boxe, apostando ainda no taekwondo, ginástica artística, remo, vela e ciclismo.

O boxe tem sido uma pedra no caminho dos adversários, inclusive brasileiros. Em Londres-2012, foi responsável pela eliminação do pugilista baiano Evérton Lopes. Ele era esperança de medalha, mas perdeu por 18 a 15 para Roniel Iglesias nas quartas de final da categoria até 64 kg.

