Seleções cubanas fazem preparação na Bahia para Olimpíadas

As seleções cubanas de Judô e Taekwondo vão se preparar para as Olimpíadas, que começa daqui a um mês, no Centro Pan-Americano de Judô, localizado em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

As equipes desembarcam em Salvador no dia 23 de julho. Os judocas permanecem até o dia 4 de agosto, e os lutadores de taekwondo ficarão no estado até o dia 12 de agosto.

Dentre as atividades programadas pelas delegações do país, haverá uma demonstração dos atletas cubanos para estudantes e atletas da Bahia, além de um workshop para técnicos locais.

Piscina olímpica

Além dos cubanos, a seleção croata de polo aquático e as Seleções Brasileiras de Nado Sincronizado e de Polo Aquático também confirmaram a aclimatação dos atletas na Nova Piscina Olímpica, situada na Avenida Bonocô, em Salvador.

