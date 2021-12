Seleção olímpica chega a Salvador e tem recepção fria

Pouca gente percebeu, se animou ou se importou, mas a seleção brasileira olímpica de futebol masculino desembarcou na tarde desta segunda-feira, 8, em Salvador. A equipe chegou na capital baiana por volta das 18h, e está hospedada no Novotel, próximo ao aeroporto.

Na tarde desta terça, 9, o time treinado pelo baiano Rogério Micale treina pela tarde, às 18h, em Pituaçu. Na quarta, 10, enfrenta a Dinamarca, a partir das 22h, na Fonte Nova, pelo Grupo A. O Brasil precisa vencer para avançar à fase final.

A chegada em Salvador foi fria. A seleção desembarcou pelo terminal de cargas, direto num ônibus fretado, bem longe da população. Enquanto Neymar, Gabriel Jesus e companhia desciam do avião, os seguranças e policiais que faziam a escolta se empolgavam mesmo com o ouro conquistado por Rafaela Silva no judô, poucos minutos antes.

Na entrada do hotel, apenas os jornalistas aguardavam ansiosos a equipe olímpica. Uma dúzia de meninas até esperavam com euforia o ônibus da delegação, mas não por conta da seleção, e sim por Neymar. Nenhuma delas usava, por exemplo, a camisa da seleção brasileira. Ostentavam faixas para o camisa 10 e cantavam "Neymar, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver!".

Alguns curiosos, que passavam pelo local, chegaram a ensaiar uma vaia. Na saída do ônibus, nenhuma declaração. Os atletas, a bem da verdade, evitavam até olhar para as câmeras e andaram depressa. A comissão técnica também passou muda. Ela só vai falar em coletiva na manhã desta terça, às 11h, na Fonte Nova.

Apoio total

Muito diferente foi a recepção da seleção feminina de futebol em Manaus, onde nesta terça enfrenta a África do Sul, às 22h. Após duas goleadas, por 3 a 0 sobre a China, e 5 a 1 sobre a Suécia, a equipe já está classificada para as quartas de final. Se empatar, será líder.

A equipe desembarcou pelo saguão principal do aeroporto, diante de mais de cem torcedores. A capitã Marta, naturalmente, foi a mais procurada para fotos, e ouviu o coro de "A Marta é melhor que Neymar" em bom som.

Algumas jogadores pararam para atender à torcida e à imprensa. "Na nossa chegada já encontramos uma beleza de torcida, imagina no jogo! Mesmo chegando classificadas, vamos dar o nosso máximo em campo. Eu espero que consigamos realizar um grande jogo. É provável que algumas jogadoras sejam poupadas", disse a atacante Beatriz.

A notícia ruim na chegada a Manaus foi a confirmação da lesão da atacante Cristiane. Segundo nota oficial divulgada pela CBF, foi diagnosticada lesão na parte posterior da coxa direita. A atleta está fazendo sessões de fisioterapia e o exame de imagem será repetido para avaliar o tempo de recuperação. A entidade não descartou um corte.

A ausência de Cristiane seria um enorme baque para a equipe. A camisa 11 marcou um gol em cada partida desta edição da Olimpíada e é a maior artilheira da história dos Jogos, com 14 tentos.

