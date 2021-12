Seleção Mexicana realiza primeiro treino no Barradão

A atual campeã olímpica no futebol masculino, a Seleção Mexicana treinou na manhã desta terça-feira, 2, no Estádio do Barradão, em Salvador. O treinamento foi aberto para a imprensa por 15 minutos.

Nesta segunda-feira, 1º, a Alemanha também treinou na casa do Vitória.

México e Alemanha fazem o primeiro jogo de futebol em Salvador nesta quinta-feira, 4, às 17h, na Arena Fonte Nova.

Um vídeo publicado por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Ago 2, 2016 às 6:50 PDT

