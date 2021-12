Seleção masculina luta contra alemanha por título inédito

A medalha de ouro na Olimpíada é o título que falta para a multicampeã Seleção Brasileira. Essa tem sido a expectativa maior em torno do jogo deste sábado, 20, às 17h30, pela decisão do futebol masculino no Rio-2016.

É fato. O título olímpico é um pesadelo na história brasileira, escapando em três oportunidades - em Los Angeles-1984, em Seul-1988 e a última há quatro anos, em Londres.

Mas há outro detalhe, que escapa à maioria das pessoas, mas que certamente anima a geração de Neymar para o duelo contra a Alemanha. Ainda mais à CBF e ao técnico Rogério Micale. E não, não é o 7 a 1, mas uma 'herança' dele.

A seleção, em desgraça com a torcida desde aquela goleada, está prestes a iniciar uma nova etapa, sob a direção do técnico Tite. A primeira convocação dele, aliás, acontece no domingo, 21, visando as partidas contra Equador e Colômbia nos dias 1º e 6 de setembro.

Alguns dos garotos selecionados por Micale vivem a expectativa de serem convocados pela equipe principal. É o caso de destaques como o volante Walace e os atacantes Luan e Gabriel Jesus.

"Não podemos pensar nesse grupo só para a medalha de ouro. É o futuro da seleção principal. E eles já vão adquirir mais rodagem, passar por um momento especial na carreira, chegarão mais preparados", comentou Micale.

O técnico, um dos dois baianos no grupo - o outro é Walace -, destacou a relação que construiu com os garotos. "Eu tenho uma filha da idade do Neymar. Eu me identifico muito com eles, todos os jogadores são muito do bem, não tenho uma vírgula para falar. Aprendi a admirá-los", disse.

Chance de ouro

O capitão Neymar comemora a chance de dar a volta por cima na derrota sofrida em Londres. "Me emociono com isso, sou um cara romântico... Vou ter outra chance, e em casa. Vou jogar perto da minha família, dos meus amigos, da torcida brasileira. Então eu acho que não tem momento melhor do que esse", disse o astro.

Sobre o duelo, o técnico alemão Horst Hrubesch disse estar preocupado muito mais do que só com Neymar: "Nós vamos jogar contra o Brasil e não apenas contra o Neymar. Eu deveria perguntar: como você vai parar nosso ataque? Fizemos 21 gols. Você deveria pensar nisso", disse ao ser perguntado sobre como pararia o astro do Barça.

Ele disse não estar motivado pela lembrança do 7 a 1: "É um time diferente. Claro que temos um campeão do mundo aqui (o zagueiro Matthias Ginter), mas não estamos preocupados com isso".

