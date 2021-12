Seleção masculina estreia contra a África do Sul nesta 5ª

Melhor jogador do futebol brasileiro e estrela maior entre todos os atletas do país nos Jogos, Neymar dá início nesta quinta-feira, 4, à sua Olimpíada particular em busca do ouro inédito perdido em Londres-2012.

Na ocasião, ele era um potencial craque em ascensão. Nesta quinta, consolidado no Barcelona, lidera como capitão a seleção que estreia às 16h, contra a África do Sul, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Aos 24 anos, Neymar é milionário, tem uma legião de fãs, é um requisitado garoto-propaganda, chegou até a atuar como ator em Hollywood e - é claro - já ganhou vários títulos por Santos e Barcelona. Pela seleção, desde se que tornou profissional tem apenas o troféu da Copa das Confederações de 2013, no Brasil.

O astro soma ambições. Vir a se tornar o melhor jogador do mundo é uma delas. Para isso, títulos de expressão ajudam. E conduzir o Brasil a uma medalha que ainda não tem pode render frutos no futuro. O craque do Barcelona sabe disso. Tanto que fez de tudo para jogar a Olimpíada - preteriu, com anuência do clube e da própria direção da CBF, a Copa América Centenário, apesar da oportunidade de marketing que poderia representar.

Entrou em férias, badalou, mas também descansou e até treinou por conta própria antes da apresentação ao técnico Rogério Micale. Tudo pelo ouro. Capitão do time olímpico - vinha sendo também o da seleção principal -, Neymar garante estar pronto para fazer a sua parte. "Aceito essa responsabilidade e assumo totalmente, não tenho como fugir. Espero no fim de tudo me igualar aos grandes campeões olímpicos e que a equipe inteira possa fazer história", disse.

O camisa 10 tem procurado deixar os companheiros à vontade. Conversa bastante com eles antes, durante e depois dos treinos, brinca, dá conselhos. Tem procurado comportar-se como líder e como colega. Segundo ele, o comportamento é consequência do amadurecimento. Depois da prata em Londres, ele trocou o futebol brasileiro pelo espanhol, teve bons e péssimos momentos na seleção, ainda enfrenta problemas com o Fisco no Brasil e na Espanha. Mas se diz mais forte física e mentalmente. "Mudei muito de 2012 pra cá. Tive erros nesses anos, mas vamos aprendendo, crescendo, tenho certeza que mudei bastante", assegurou.

Superofensivo

O treinador Rogério Micale confirmou nesta quarta, 3, em entrevista coletiva, a equipe titular. A formação será tão ofensiva quanto à do amistoso da semana passada diante do Japão, mas terá duas mudanças. O meia Renato Augusto, um dos três atletas com mais de 23 anos, toma a vaga de Rafinha Alcântara e o experiente Weverton, convocado para o lugar do contundido Fernando Prass, tira o posto de Uilson.

"Com o apoio da torcida seremos muito fortes", discursou o técnico Micale.

adblock ativo