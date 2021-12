Seleção masculina enfrenta Honduras por vaga na final

Os homens não são os únicos a sonhar com o ouro inédito no futebol; as mulheres buscam o 1º lugar no pódio desde Atlanta-1996, quando a modalidade foi introduzida os Jogos.

Nesta quarta-feira, 17, 20 anos depois, o sonho foi adiado por mais quatro. A seleção brasileira feminina caiu nesta terça, 16, nas semifinais, para a Suécia, em pleno Maracanã. A eliminação veio nos pênaltis, após um 0 a 0 no tempo regulamentar.

A missão de acabar com o tabu ficou, portanto, nas mãos dos homens. E a vaga na final será decidida nesta quarta: às 13h a seleção masculina, liderada por Neymar, enfrentará a de Honduras, no Maracanã.

Após duas vitórias seguidas, sobre Dinamarca e Colômbia, marcando seis gols e sem sofrer nenhum, a fase ruim que atingiu o time na fase de grupos foi embora de vez. Prova disso foi a bem humorada entrevista do trio de ataque, Gabriel Jesus, Gabigol e Luan, nesta terça: "Vamos apostar no jeito brasileiro de jogar. Trabalhar a bola, ter paciência para fazer gol. Vamos com tudo amanhã (quarta-feira)", disse Gabriel Jesus.

O adversário na final ou na disputa pelo bronze do futebol olímpico sairá nesta quarta, às 16h, no duelo entre Nigéria e Alemanha, no Itaquerão.

Os brasileiros já bateram na trave em três oportunidades: Los Angeles-1984, Seul-1988 e Londres-2012. Ainda foram bronze em Atlanta-1996 e Pequim-2008. Já as meninas ficaram com a prata em Atenas-2004 e Pequim-2008. O bronze jamais veio.

Luta pelo bronze

Pelo bronze, a seleção feminina terá pela frente o Canadá, que perdeu na tarde desta terça para a Alemanha por 2 a 0 no Mineirão. O duelo acontece na sexta, 19, às 13h, em São Paulo.

Nesta quarta, as meninas brasileiras dominaram a Suécia durante toda a partida, inclusive na prorrogação, mas não conseguiram marcar. A decisão foi para os pênaltis, onde a goleira sueca pegou cobranças de Cristiane e Andressinha.

"É complicado sair numa semifinal que só deu Brasil. Mais uma vez, segunda Olimpíada que só dá a gente e a bola não entra", disse Cristiane.

"Esse carinho da torcida não tem preço. Talvez tenha sido o maior legado que nós deixamos aqui no Brasil em relação ao futebol feminino", lembrou a meia Andressinha.

adblock ativo