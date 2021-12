Seleção masculina de vôlei tenta ir à 4ª final seguida

Após as assustadoras duas derrotas na primeira fase, a seleção masculina de vôlei voltou a ficar em alta com a torcida brasileira e, hoje, tenta avançar à quarta final consecutiva em Jogos Olímpicos.

Enfrenta a Rússia, às 22h15, no Maracanãzinho, por uma vaga na decisão de domingo, às 13h15, no mesmo local. A final do vôlei será um dos poucos eventos do último dia da Rio-2016. Também hoje, às 13h, Itália e Estados Unidos definem o outro classificado.

Desde o início da Era Bernardinho, a seleção nunca ficou de fora de uma final de Olimpíada. No entanto, a última conquista de uma medalha de ouro veio em Atenas-2004. Em Pequim-2008, perdeu para os americanos. Em Londres-2012, os algozes foram justamente os russos que estarão do outro lado da quadra na noite de hoje.

Antes, o time vinha de duas edições consecutivas - Atlanta-1996 e Sydney-2000 - de fora do pódio.

Para a partida desta quinta, o técnico Bernardinho tem dois problemas para escalar a equipe. Com um leve estiramento muscular na coxa direita, o ponta Lucarelli precisará passar por um teste para saber se vai poder atuar. O mesmo vale para o também ponteiro Lipe, que sofre com uma contratura muscular na região lombar.

