Seleção masculina de vôlei enfrenta Itália em busca do ouro

A resposta demorou a chegar. Depois de um ciclo olímpico pouco inspirador e um início de Olimpíada preocupante, a seleção masculina de vôlei acordou, virou o jogo e conseguiu arrancar a quarta final seguida em edições de Jogos Olímpicos. Neste domingo, 21, às 13h15, enfrenta a forte seleção da Itália, que nunca ganhou ouro na modalidade. Mais cedo, às 9h30, a Rússia disputa o bronze com os Estados Unidos.

A final chega como uma redenção para a seleção masculina, que vive uma época complicada de 'entressafra' de jogadores. O desempenho em quadra refletiu isso: na primeira fase, ganhou do México (3x1) e Canadá (3x1) e perdeu para os EUA (1x3) e a itália (1x3). A equipe se reorganizou para bater a França e a Argentina, também por 3x1.

Essa irregularidade pode ter acontecido por conta dos poucos veteranos. São apenas quatro atletas que já disputaram Olimpíadas: o levantador Bruno, o central Lucão, o oposto Wallace e o líbero Serginho - este, o mais velho do grupo, foi o único remanescente do ouro em Atenas-2004, e se despede da carreira profissional nesta edição dos Jogos. Todos os outros jogadores fazem sua estreia na Olimpíada.

Chegar à quarta final olímpica consecutiva - o que, por si só, é um recorde - consagra Bernardinho no comando da seleção brasileira. Foi com ele que a equipe foi ouro em Atenas-2004 e prata nas duas edições seguintes, Pequim-2008 e Londres-2012.

Quem continua na seleção tem como meta, neste domingo, terminar com o fantasma do vice. Após o final do jogo contra a Rússia, que garantiu a vaga na final, o oposto Wallace comentou a expectativa do ouro.

"Estamos jogando em casa, e vamos dar o nosso melhor nessa final para orgulhar nossa torcida. Temos na equipe jogadores que sentiram esse gostinho amargo que é perder o ouro na final da Olimpíada. E dessa vez, com certeza o resultado será diferente", prometeu o jogador.

O que vem de lá

Tradicionalmente, a Itália é um adversário difícil para o Brasil, tanto é que a seleção perdeu para ela ainda na fase de grupos. Na semifinal, a equipe italiana despachou por 3 sets a 2 a complicada seleção dos EUA, que também deu dor de cabeça ao Brasil.

Mas os italianos não são intransponíveis para a equipe brasileira, que já venceu os europeus em Grand Prix, Copas do Mundo e Mundiais. Experiente no assunto, Serginho acredita na vitória. "O que a gente tem de pensar é que vai ter pela frente uma Itália motivada. E jogando em casa, a gente tem de mandar, impondo o ritmo", declarou.

