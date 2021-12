Seleção masculina de futebol busca 1ª vitória na Rio-2016

O fator psicológico é apontado como uma das principais causas do decepcionante empate sem gols na estreia da Seleção Brasileira nas Olimpíadas diante da África do Sul. Para conquistar a primeira vitória no torneio neste domingo, 7, contra o Iraque, às 22h (horário de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, os comandados do técnico Rogério Micale precisam controlar a ansiedade.

O motivo dessa pressão foi o fracasso na Copa do Mundo de 2014, também disputada no Brasil. Apesar dos convocados por Micale não estarem em campo naquele Mundial, o peso pela conquista do ouro inédito dentro de casa recai nos ombros desta seleção.

O desempenho abaixo do esperado passa pelos experientes Neymar e Renato Augusto. O meia, além de reconhecer a ansiedade, disse que o time tem que aprender a lidar com a pressão.

"É natural. Primeiro jogo. O frio na barriga é natural. Principalmente por ser no Brasil, a responsabilidade é ainda maior. A torcida quer ver espetáculo, quer ver show. Temos que ter tranquilidade para fazer nosso trabalho", disse o camisa 5.

Abalado

O time como um todo sentiu o peso nos ombros, porém para o jovem atacante Gabriel Jesus, a carga foi maior.

A cria palmeirense ficou abalada por ter desperdiçado a bola do jogo. Com o gol aberto, Jesus chutou na trave o que seria possivelmente o tento da vitória. Após a partida, ele disse que não conseguiria dormir por causa do lance.

Depois ele recebeu o apoio de Neymar, capitão da equipe, que minimizou o gol perdido pela jovem promessa.

"Ele (Gabriel Jesus) tem que dormir bem, porque vamos precisar dele no domingo, e ele tem que estar inteiro", confortou o capitão da Seleção.

O momento psicológico delicado terá que ser contornado pelo próprio grupo, já que não tem psicólogo na comissão técnica por opção de Micale e do coordenador de base da CBF, Erasmo Damiani. Para eles, o tempo curto de trabalho não surtiria efeito e a comissão técnica optou por absorver esta função.

Contra o Iraque, caberá os líderes Neymar e Renato Augusto dar tranquilidade aos jovens dentro do gramado.

