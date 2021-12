Seleção feminina de vôlei é convocada para temporada

O técnico da Seleção Brasileira feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, anunciou nesta segunda-feira, 4, a lista das 19 jogadoras que disputarão os jogos da temporada 2016. Da lista, sairão as 12 jogadoras que representarão o país nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto. O grupo inclui 16 atletas que jogam no Brasil - seis delas foram campeãs da Superliga ontem (3) com o time do Rexona/Ades, do Rio de Janeiro.

"Sabemos que, nos Jogos Olímpicos, somente 12 jogadoras estarão presentes. Isso limita um pouco. Quem leva vantagem numa situação como essa são as jogadoras mais versáteis e que possam fazer mais de uma posição, porque dá para suprir. Esperamos fazer uma seleção forte, que possa brigar contra qualquer time do mundo", disse o técnico em entrevista coletiva.

A levantadora Fabíola está grávida e com previsão de parto para maio, mas José Roberto a incluiu na lista das 19 atletas e confia em sua recuperação física a tempo da Olimpíada. "Esperamos que a Fabíola consiga treinar, mas dependerá do que vai acontecer no futuro. Precisamos torcer para ser parto normal e caminhar tudo do melhor jeito possível para que ela tenha tempo hábil de estar bem. Pela experiência, e [pela] jogadora que ela é, achamos que vale tentar."

Uma das líberos convocadas, Léia, recupera-se de uma lesão e será acompanhada pela equipe médica da seleção. O treinador disse acreditar que 90% das convocações "sejam definitivas". Antes da Olimpíada, a seleção disputará o Grand Prix, que começa no dia 9 de junho. A fase final será de 6 a 10 de julho.

A convocação de hoje serve como uma "pré-lista" para os Jogos Olímpicos. Após o Grand Prix, José Roberto precisará cortar sete nomes da lista de atletas que vão para o Rio 2016.

As atletas convocadas são:

Levantadoras

Dani Lins (Vôlei Nestlé)

Fabíola (Sem clube)

Roberta (Rexona-AdeS)

Naiane (Camponesa/Minas)

Centrais

Fabiana (Sesi-SP)

Thaisa (Vôlei Nestlé)

Juciely (Rexona-AdeS)

Carol (Rexona-AdeS)

Adenízia (Vôlei Nestlé)

Opostas

Sheilla (Vakifbank/Turquia)

Tandara (Camponesa/Minas)

Monique (Rexona-AdeS)

Ponteiras

Natália (Rexona-AdeS)

Fernanda Garay (Dínamo Moscou/Rússia)

Jaqueline (Sesi-SP)

Gabi (Rexona-AdeS)

Mari Paraíba (Camponesa/Minas)

Líberos

Camila Brait (Vôlei Nestlé)

Léia (Camponesa/Minas)

