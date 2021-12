Seleção feminina de vôlei derrota Japão e segue invicta

Sem perder nenhum set na competição, a seleção feminina de vôlei confirmou o favoritismo e venceu no final da noite de quarta-feira, 10, o Japão em pouco mais de uma hora de jogo e segue firme no sonho da conquista do terceiro ouro olímpico.

Com nove pontos e liderando o Grupo A, a seleção do técnico José Roberto Guimarães não deu chances para as japonesas, com 25 a 18, nos dois primeiros sets e 25 a 22 no terceiro.

Antes, as brasileiras haviam atropelado as camaronesas e as argentinas também por 3 a 0. Na próxima sexta, 12, às 22h35, a seleção bicampeão olímpica vai a quadra contra as coreanas. No domingo, 14, às 22h35, o Brasil fecha a primeira fase contras as russas.

