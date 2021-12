Seleção feminina de handebol vence segundo jogo na Rio 2016

Com uma grande atuação, a seleção feminina de handebol conquistou nesta segunda-feira, 8, sua segunda vitória nas Olimpíadas. Depois de superarem as norueguesas, atuais campeãs olímpicas, no primeiro jogo, as brasileiras impuseram uma goleada de 26 x 13 nas romenas, que haviam eliminado o Brasil nas oitavas de final do último campeonato mundial da categoria, disputado em dezembro, na Dinamarca.

Desde o início, as brasileiras conseguiram impor bom ritmo de jogo, com excelente atuação na defesa e rapidez nos contra-ataques. Assim como no primeiro jogo, o Brasil teve uma jogadora expulsa. Após puxar uma adversária pelo braço na entrada da área, a armadora esquerda Duda Amorim, eleita melhor jogadora do mundo em 2014, foi expulsa. No primeiro jogo, a pivô Fabiana Diniz, mais conhecida como Dara, foi expulsa. Apesar da expulsão, Duda está grantida na próxima partida.

A expulsão da estrela do time, no entanto, não prejudicou a atuação da seleção, que conseguiu manter boa vantagem no marcador durante toda a partida, com grande atuação das goleiras Mayssa e Bárbara Arenhart.

O Brasil está no Grupo A, ao lado de Noruega, Romênia, Angola, Montenegro e Espanha. As espanholas são as próximas adversárias do Brasil, na quarta-feira, 10, às 9h30. As quatro melhores equipes passam para a fase seguinte.

