Seleção feminina de basquete perde a terceira seguida

A seleção brasileira feminina de basquete jogou bem nesta terça-feira, 9, mas não conseguiu vencer a Belarus, na terceira derrota consecutiva na competição. Na penúltima posição do grupo A, as brasileiras podem fechar o dia na lanterna e se complicaram para a sequência das Olimpíadas Rio 2016.

O time do Brasil começou bem o jogo, vencendo o primeiro quarto por 28 a 16. Com muito erros, no entanto, a seleção não conseguiu manter o ritmo nos três quartos seguintes e acabou derrotada. No último lance da partida, a ala Iziane não conseguiu acertar o arremesso, e a Belarus venceu por 65 a 63.

Na próxima quinta, 11, às 15h30, as brasileiras voltam à quadra para a partida decisiva contra a França. No sábado, 13, no mesmo horário, o Brasil encerra a participação na primeira fase contra a Turquia.

