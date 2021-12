Seleção do Brasil vale R$ 640 mi a mais que a do México

Brasil e México estão bem próximos da medalha de ouro da Olimpíada. Enfrentam-se amanhã às 11h na final do torneio masculino de futebol. Iguais no sonho, mas totalmente diferentes quando o assunto é o valor de cada elenco.

O grupo da seleção, que tem nomes de peso como Thiago Silva, Oscar e Neymar, é avaliado em cerca de R$ 720 milhões, de acordo com dados do site Transfermarkt.

Já o da seleção mexicana não passa dos R$ 80 milhões. Uma diferença de R$ 640 milhões. O jogador mais caro do México está avaliado em R$ 12,3 milhões.

Trata-se do atacante Giovani dos Santos, que não estará na final por causa de uma ruptura muscular de grau um na coxa direita, e levará cerca de duas semanas para se recuperar.

Já do lado brasileiro, se algum clube do exterior quiser pagar pela contratação de Neymar, tem de desembolsar cerca de R$ 160 milhões para pagar a multa contratual. Ou seja, duas vezes o valor do elenco mexicano.

Thiago Silva, Oscar e Lucas já mostraram na prática que valem o quanto são estipulados. O Paris Saint-Germain, que conta com um fundo de investimento do governo qatariano, não poupou dinheiro.

O clube francês pagou R$ 105 milhões pelo zagueiro e R$ 108,3 milhões pelo meia-atacante. Com este último, marcou a transação mais cara do futebol brasileiro. Já Oscar foi vendido para o Chelsea por quase R$ 80 milhões.

O jogador com o menor preço entre os brasileiros é o zagueiro Bruno Uvini, avaliado em R$ 2,5 milhões, seguido pelo goleiro Neto (R$ 7,4 milhões), da Fiorentina.

E se Neto jogasse no México, ele seria o terceiro atleta mais valioso entre os 18 convocados, atrás apenas de Giovani dos Santos e Marco Fabián. E trata-se de um goleiro que, antes do início da Olimpíada, era reserva.

