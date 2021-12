Seleção de vôlei masculino derrota Sérvia no tie-break

De virada e só no set de desempate, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu os sérvios por 3 sets a 2 e assumiu a vice-liderança do Grupo B, atrás apenas dos americanos, que ganharam seus quatro jogos na Olimpíada de 2012.

Na última rodada, segunda-feira, às 18h de Brasília, o Brasil, que soma três vitórias e uma derrota para os EUA, enfrenta a Alemanha. A Sérvia encara a Rússia.

Na sua quarta partida em Londres, o Brasil não ficou à frente do placar em nenhum momento do primeiro set, e perdeu por 25/23. No segundo, esteve quase sempre na liderança, fez 13 a 7, foi ampliando a vantagem e fechou com 25/10.

A terceira parcial foi disputada ponto a ponto até 12 a 12, quando os brasileiros abriram uma pequena folga. Mas os sérvios buscaram o empate em 16 pontos, tomaram a dianteira com 18 a 17 e dispararam para 23 a 19, vencendo por 25/20.

No quarto set, os comandados de Bernardinho largaram com 4 a 0 e administravam este saldo até o time europeu reduzir para 15 a 13 e igualar em 19. No fim, os brasileiros empataram o jogo, com 25/22. Mantiveram o ritmo para o tie-break, com 4 a 1, sofreram uma reação dos sérvios, mas obtiveram 10 a 5 e caminharam com mais tranquilidade para o desfecho em 15/9.

