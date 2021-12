Seleção de Bernardinho perde a primeira na Rio 2016

Depois de duas vitórias, a seleção brasileira masculina de vôlei perdeu nesta sexta, 12, o primeiro jogo nas Olimpíadas Rio 2016 para os Estados Unidos, por 3 a 1. Mesmo sem jogar mal, o Brasil acabou não conseguindo superar a excelente performance dos norte-americanos, que vinham de duas derrotas e estavam em situação delicada no grupo.

Partindo para o tudo ou nada, já que uma derrota praticamente acabava com as chances de passar para a próxima fase, os americanos apresentaram bom volume de jogo e poucos erros. Os tricampeões olímpicos fecharam os dois primeiros sets - 25 a 20 e 25 a 23 - em 54 minutos. No terceiro set, o Brasil esboçou uma reação e conseguiu vencer por 25 a 20.

A reação, no entanto, parou por aí. No quarto set os norte-americanos voltaram a acertar quase todos os lances enquanto os brasileiros desperdiçavam várias jogadas. Com 30 minutos, os americanos fecharam o set e a partida com um novo 25 a 20. Alguns jogadores da seleção dos Estados Unidos provocaram a torcida presente no Maracanazinho pedindo silêncio após a vitória.

O Brasil enfrenta agora os italianos, no sábado, 13, e depois os franceses, na segunda, 15,. Os dois jogos estão marcados para as 22h35.

