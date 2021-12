Seleção Brasileira empata novamente sem gol diante do Iraque

O esporte mais privilegiado do país continua decepcionando, e muito, a sua torcida. Mesmo enfrentando times infinitamente mais fracos, a seleção brasileira masculina segue zerada na Olimpíada. Após empatar sem gols na estreia com a África do Sul, há cinco dias, a equipe liderada por Neymar ficou neste domingo no 0 a 0 com o Iraque.

Agora, o time olímpico, principal esperança de ouro nos Jogos do Rio, terá que decidir a classificação contra o adversário mais difícil do Grupo A, a Dinamarca. O duelo será aqui, na Fonte Nova, na quarta-feira, 10, às 22h.

Nos quase 60 minutos finais do duelo deste domingo, a partida parecia acontecer não em Brasília, mas em Bagdá. A torcida perdeu a paciência diante do futebol medíocre apresentada por alguns dos atletas mais bem pagos no país. As vaias foram direcionadas, sobretudo, a Renato Augusto, que joga no milionário futebol chinês, Gabriel Jesus, recentemente vendido ao inglês Manchester City, e, claro, a Neymar.

O capitão da seleção, aliás, mostrou despreparo psicológico na partida deste domingo. Diante das vaias e da catimba dos iraquianos, perdeu cabeças em várias oportunidades com os adversários e o próprio árbitro. No auge do chilique, ainda ouviu da torcida o coro de "olê, olê, olá, Marta, Marta".

As chances de gol criadas pelo Brasil, a bem da verdade, não foram poucas: a equipe brasileira chutou 20 vezes a gol. O problema, claramente, foi a pontaria. Destas citadas, apenas seis foram na direção da meta iraquiana.

Tenso

O nervosismo pesou, claro. Ainda mais depois que a chance mais clara de gol no 1º tempo foi do Iraque: aos 11, Ismail cobrou lateral na área, o goleiro Weverton saiu atrapalhado do gol e Abdul-Raheem o antecipou; a cabeçada acertou caprichosamente a trave.

Nos 15 minutos finais da etapa inicial, o Brasil ainda conseguiu assustar. Aos 30, Gabigol levantou na área e o camisa 10 cabeceou para fora. No minuto seguinte, Zeca invadiu a área pela direita e chutou em cima do goleiro.

Aos 39, Douglas Santos levantou na área e Gabriel Jesus cabeceou outra para fora. A pressão continuou até os 43. Neymar cobrou falta na barreira e a bola sobrou para Renato Augusto na área, que chutou no travessão.

O Brasil, que não conseguia organizar o jogo no meio-campo, ficou ainda pior no 2º tempo. Rogério Micale tirou o meia Felipe Anderson e colocou um quarto atacante, Luan. A partir daí, a seleção, sem conseguir chegar à área, só fez chutar de fora. Foi assim aos 32, com Thiago Maia, e aos 44, com William - todos os chutes bem longe do gol.

A paciência da torcida brasiliense terminou de vez num lance aos 47, e coube a Renato Augusto, o mais vaiado durante todo o jogo, ser o protagonista dele. Em contra-ataque, William disparou pela direita e cruzou na área; o meia, sem goleiro, conseguiu mandar por cima. Depois, levou as mãos ao rosto com vergonha. Um fim apropriado para uma atuação tão decepcionante.

