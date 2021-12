Seleção Brasileira de judô intensifica treinos na Bahia

Com os Jogos Olímpicos batendo à porta, a seleção brasileira masculina e feminina de judô é pura concentração no Centro Pan- Americano (CPJ), em Lauro de Freitas. O estrondo feito pelos corpos dos 48 atletas de apoio sendo lançados no tatame ditará o ritmo da concentração dos 14 titulares da seleção até sábado, quando será encerrado o último treinamento de campo antes da Rio-2016.

Sair do território sagrado do tatame e da concentração, só para um rápido gole de água ou atender à imprensa, na manhã desta quinta-feira, 14. Tanto empenho dos convocados reflete a responsabilidade de continuar fazendo do judô a modalidade no qual o Brasil conquistou mais medalhas em competições olímpicas individuais.

Até Londres-2012 foram três ouros, três pratas e 13 bronzes conquistados. Histórico que o ministro do esporte Leonardo Picciani chamou de "tradição" durante a visita de incentivo aos atletas.

Para o ministro, nomes como Sarah Menezes, de 26 anos, têm grandes chances de manter o Brasil entre os medalhistas da Rio-2016. "Por ela ser a atual campeã olímpica", justificou Picciani.

Em resposta, a judoca piauiense falou de responsabilidade maior com a conquista do título olímpico e que a pressão pelo pódio estará também do lado adversário. "O ouro pesa, mas estamos bem concentrados e preparados para os Jogos", afirmou a peso 48 kg.

Além de pertencer a uma modalidade vitoriosa e a competição ser no Brasil, Maria Suelen (+78 kg) conta com uma motivação especial para mirar o pódio. "As lutas vão coincidir com o meu aniversário. Com certeza ganhar uma medalha será um super presente", disse a judoca, que completará 28 anos no dia 12 de agosto, no 8º dia dos Jogos.

Em Londres-2012, o Brasil garantiu quatro medalhas: uma de ouro, com Sarah, e três de bronze, com Mayra Aguiar, Felipe Kitadai e Rafael Silva.

Pelo programa da Rio-2016, as lutas da modalidade serão disputadas de 6 a 12 de agosto na Arena Carioca 2.

Contagem regressiva

Enquanto aguarda chegar a hora de lutar, a gaúcha Mayra Aguiar, que completará 25 anos dois dias antes da abertura da Olimpíada, mostrou que não perde o foco. "Estou soltando mais os golpes e vivendo meu momento de explosão", contou a gaúcha, que lutará pela segunda medalha na categoria 78 kg.

A experiência do veterano Tiago Camilo o leva a dar exemplo de total concentração na batalha que vem pela frente. Após lutar nas edições de 2000, 2008 e 2012, Camilo mostrou o caminho. "Faltam menos de 30 dias, a ansiedade bate e você precisa saber controlar para chegar bem na luta", ensinou o judoca, que tem uma prata em Sydney e um bronze em Pequim.

Para o presidente da Confederação Brasileira de Judô, Paulo Wanderley Teixeira, o grupo tem expectativa real de medalhas. "Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para isso. Temos ótimas, mas só é realidade quando termina", ponderou.

O dirigente distribuiu os novos quimonos, que foram costurados manualmente por uma empresa parceira da CBJ. Os atletas vestirão esses novos uniformes a partir desta sexta, 15, e também na Rio-2016.

Após a parada na Bahia, as equipes ficarão concentradas, a partir do dia 24, em Mangaratiba (RJ).

