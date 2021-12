Seleção Brasileira de Handebol perde para Espanha

A Seleção Brasileira de Handebol perdeu para a Espanha nesta quarta-feira, 10. Essa é a primeira derrota da equipe nos Jogos Olímpicos, que venceu os dois primeiros duelos.

Com dificuldade para marcar e problemas na defesa, o Brasil perdeu por 29 a 24. Mesmo atrás no placar, a Seleção Brasileira demonstrou garra e tentou reverter o resultado diante das medalhistas de bronze em Londres 2012.

Apesar do apoio da torcida, que vibrou com as brasileiras, a goleira Navarro e a armadora Cabral fizeram a diferença na equipe europeia.

Mesmo com a derrota, o Brasil continua vivo na competição, já que está disputando a fase de grupos. As brasileiras agora têm mais dois duelos pela frente diante da Angola e Montenegro.

O grupo precisa vencer um jogo ou até empatar um deles para ficar entre as quatro primeiras equipes e avançar para a próxima fase. O próximo jogo será na sexta, 12, diante da Angola.

