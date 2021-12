Segurança nos Jogos do Rio terá 38 mil militares

O Ministério da Defesa anunciou, nesta quarta-feira, 9, que a segurança durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio vai envolver 38 mil militares, sendo 20 mil no Rio de Janeiro e os outros 18 mil distribuídos nas cidades-sedes do futebol olímpico: Manaus, Brasília, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo.

A segurança, assim como na Copa-2014, será integrada entre Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e Abin (Agência Brasileira de Inteligência), e terá orçamento de R$ 704 milhões, utilizados tanto na preparação quanto na ação direta durante os Jogos.

Cada cidade envolvida nos Jogos também terá um centro de comunicação integrada de combate ao terrorismo.

