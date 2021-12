Scheidt antecipa participação de Pelé no Encerramento

Pelé, Maurren Maggi e Seu Jorge serão alguns dos brasileiros presentes na festa de encerramento dos Jogos Olímpicos, no domingo, às 17h (de Brasília). Pelo menos foi o que antecipou o velejador Robert Scheidt na noite do última quinta-feira, 9, ao participar do ensaio da cerimônia. "Após sair do ensaio para o encerramento dos Jogos com Pelé, Maurren Maggi e Seu Jorge", foi a mensagem publicada por Scheidt em seu perfil no Twitter.

A festa incluirá a passagem da bandeira olímpica a representantes do Rio de Janeiro, sede dos próximos Jogos. A modelo Alessandra Ambrósio, os cantores Marisa Monte, Seu Jorge e B Negão (Planet Hemp) vão representar o Brasil na cerimônia de passagem da bandeira olímpica. A apresentação brasileira terá oito minutos e será custeada pelo Comitê Organizador da Olimpíada do Rio, em 2016.

Já a rainha Elizabeth 2ª e seu marido, o duque de Edimburgo, não vão ao estádio Olímpico para acompanhar a festa de encerramento. Scheidt foi responsável por uma medalha de bronze. Ele e Bruno Prada terminaram na terceira colocação a classe star da vela.

Ouro no futebol - Pelé está na Inglaterra e, inclusive, foi homenageado com o título honorífico da Universidade de Edimburgo por seus trabalhos humanitários e em defesa do meio ambiente, na noite da última quinta-feira, 9.

Durante a cerimônia, ele falou sobre a final do torneio masculino de futebol entre Brasil e México. Disse que a expectativa pela conquista da inédtia medalha de ouro é grande. "As pessoas dizem que o Brasil não tem uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, mas agora que eu estou aqui espero que a consigamos", disse o Rei do futebol.

