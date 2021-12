Sarah Menezes e Felipe Kitadai estreiam com vitória no judô

Os judocas Sarah Menezes (48 kg) e Felipe Kitadai (60 kg) venceram na estreia nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro neste sábado, 6. Esperanças de medalha, Sarah e Felipe venceram adversários duros, atuais campeões europeus.

Sarah teve uma luta mais tranquila do que Felipe e venceu a belga Charline van Snick por 1 a 0. Esse resultado é uma redenção para a campeã olímpica de 2012, que enfrentou uma fase ruim nos últimos dois anos, passando quase um ano sem conquistar título. Ela se recuperou em 2015 e é uma das promessas brasileiras para o judô.

Kitadai

Felipe teve uma luta mais complicada. Ele reverteu a situação nos últimos segundo da disputa com o francês Walide Khyar. O brasileiro sofreu no início do confronto por conta das pegadas do francês. Ele chegou a dar golpes só para se soltar, o que não é permitido e foi punido duas vezes.

Isso poderia tirar a vitória de Felipe, já que no judô vence quem tem menos punições se ninguém pontuar. A luta estava empatada até os segundos finais, quando Felipe atacou ao som de gritos do público, que chamava pelo seu nome.

O brasileiro, então, conseguiu derrubar o francês, que caiu de lado e reclamou alegando que conseguiu reverter a queda. O golpe valeu um yuko, a menor pontuação da modalidade, mas foi o suficiente para Felipe vencer.

O brasileiro continuou na competição e também bateu o alemão Tobias Englmaier, seguindo para as quartas de final, que já vale medalha.

