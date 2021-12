Sandro Meira Ricci é escolhido pela Fifa para apitar na Olimpíada

A Fifa anunciou nesta segunda-feira a relação de árbitros escolhidos para trabalhar nos torneios masculino e feminino de futebol dos Jogos Olímpicos do Rio e apontou Sandro Meira Ricci como um dos representantes brasileiros escolhidos para atuar na competição.

Sandro Meira Ricci vai trabalhar no torneio masculino da Olimpíada e terá Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gaase como seus auxiliares. Além do trio de arbitragem, a Fifa também selecionou a auxiliar Neuza Back para trabalhar na competição feminina.

No total, foram 88 oficiais de 40 países selecionados pela Fifa. Para a competição masculina, a entidade escolheu 18 árbitros e 32 assistentes. Já na disputa feminina vão ser 14 árbitros e 24 assistentes. Para ambas competições, as seis confederações tiveram oficiais selecionados.

Na visão da Fifa, o torneio olímpico de futebol representa o primeiro passo importante para os árbitros visando a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e o Mundial Feminino de Futebol de 2019, na França.

O torneio olímpico de futebol será disputado entre 3 e 21 de agosto, com as finais masculina e feminina sendo disputadas no Maracanã. Além do mítico estádio, as partidas também serão realizadas no Engenhão, no Mané Garrincha, no Mineirão, na Arena Amazônia, na Fonte Nova e no Itaquerão.

