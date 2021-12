Salvador terá bilheterias físicas a partir desse mês

A dois meses da Olimpíada no Rio de Janeiro, Salvador contará com duas bilheterias físicas para a venda de ingressos dos dez jogos de futebol masculino e feminino que serão realizados na capital baiana.

De acordo com o diretor de Ticketing e Hospitalidade do Comitê Rio-2016, Donovan Ferreti, as lojas serão na própria Arena Fonte Nova e no Shopping da Bahia. "As lojas estarão prontas a partir do dia 20 de junho. Vale lembrar que os ingressos já estão à venda pelo site da Rio-2016, e os valores podem ser parcelados em até três vezes".

Ainda de acordo com Ferreti, cerca de 40% de todos os ingressos das partidas na Fonte Nova já foram vendidos - o valor exato não foi divulgado. O restante, segundo o diretor, deve ser comercializado mais rapidamente a partir de agora, por conta da proximidade do início dos Jogos.

"Esperamos um aquecimento nas vendas a partir de agora, especialmente após a passagem da Tocha Olímpica por Salvador e o estado da Bahia", disse o diretor, que foi um dos condutores da tocha na cidade. Os estados que mais compraram ingressos para assistir às partidas em Salvador são: Bahia, Sergipe, São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Ingressos que valem

Ferreti chamou atenção para os valores dos ingressos de futebol, que começam a R$ 50 (com meia a R$ 25), no masculino, e R$ 40 (com meia a R$ 20) no feminino.

"Na volta da condução da Tocha, no táxi, perguntei ao taxista se ele iria para algum jogo e ele disse que não, porque os ingressos eram muito caros. Questionei quanto ele achava que custaria e ele disse que na faixa de uns mil reais. Isso mostra a disparidade do imaginário popular com os preços que são, de fato, cobrados. É mais barato do que cinema", comparou.

No total, 67% de todos os ingressos da Rio-2016 já foram vendidos, o que equivale a quatro milhões de bilhetes. Existem, ainda, outros dois milhões para venda no site e direta nas bilheterias ainda no final deste mês.

Fonte de gols

Assim como na Copa do Mundo, Salvador vai sediar jogos importantes na Olimpíada. No masculino, a Fonte Nova vai ser palco da partida de Brasil e Dinamarca, na primeira fase.

O primeiro jogo, no dia 4 de agosto, é México e Alemanha - o atual campeão olímpico contra o atual campeão do mundo. No feminino, receberá França e Colômbia na primeira fase, e, curiosamente, pode sediar um possível Brasil e Alemanha na etapa seguinte.

