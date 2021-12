Salvador terá 3,5 mil profissionais de segurança nos Jogos

Faltando menos de um mês para o início dos Jogos Olímpicos Rio 2016, Salvador segue a preparação para receber o evento. Todo um esquema de segurança começa a ser definido, já que a cidade receberá as seleções de futebol do Brasil, México, Fiji, Alemanha, Coréia, Japão, Suécia e Dinamarca. Para as partidas que serão realizadas na capital, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) utilizará 3.531 homens e mulheres, entre profissionais da Polícia Militar (2.635), Corpo de Bombeiros (518), Polícia Civil (215) e Departamento de Polícia Técnica (163).

Além do disso, os portais de segurança com detectores de metal, já utilizados no Carnaval, serão usados pela primeira vez num evento esportivo internacional em Salvador. Além dos policiais e portais instalados nas vias de acessos ao estádio, haverá reforços tecnológicos, como unidade móvel do Centro Integrado de Comando e Controle.

Quatro das oito equipes da primeira fase da competição que jogarão em Salvador começam a desembarcar, no aeroporto internacional da capital baiana, a partir da madrugada do dia 27 de julho com a chegada dos fijanos. No mesmo dia, está previsto também o desembarque dos coreanos e, no dia 31, chegam os jogadores de futebol mexicanos e os alemães.

Brasil, Dinamarca, Japão e Suécia ainda não definiram a data de desembarque.

