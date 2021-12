Salvador recebe museu sobre os Jogos Olímpicos

A menos de 90 dias para o início da Rio-2016 e às vésperas de receber a 'visita' da tocha olímpica, no dia 24, o soteropolitano já pode ir aquecendo o espírito olímpico a partir desta segunda-feira, com a chegada a Salvador do Museu Itinerante Se Prepara Brasil - O Caminho do Esporte até o Rio de Janeiro, que ficará até a quarta-feira (dia 11), no Farol da Barra, aberto à visitação gratuita, das 9h às 18h. A exposição apresenta mais de 100 peças do acervo do Comitê Olímpico Internacional (COI), do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Comitê dos Jogos Rio 2016, além de coleções particulares.

Trata-se, literalmente, de um museu sobre rodas, que está fazendo uma verdadeira volta olímpica pelo Brasil. A ação tem como objetivo "levar um pouco dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos para quem não puder assistir ao maior evento esportivo mundial no Rio de Janeiro e ainda deixar um legado de conhecimento para o futuro do esporte no país", como explica Alexandre Nogueira, diretor do Grupo Bradesco Seguros (patrocinador oficial da Olimpíada Rio-2016), empresa responsável pela ação.

A ação conta com duas carretas que juntas percorrerão cerca de 30 mil km em dois roteiros distintos. Elas partiram de Vitória (ES) e Goiânia (GO), em 30 de abril e passarão por 45 cidades de todo o país. Na Bahia, o Museu Itinerante já passou por Porto Seguro (dias 3 e 4) e Itabuna (6 e 7), e após a estadia em Salvador seguirá para Feira de Santana, onde ficará nos dias 13 e 14. Os veículos se encontrarão em agosto, no Rio de Janeiro, onde o Museu Itinerante Se Prepara Brasil ficará exposto durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

O museu

Dividido em cinco seções (História, Esportes, História Brasileira, Curiosidades e Rio 2016), o Museu Itinerante Se Prepara Brasil apresenta peças que retratam todas as edições dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Dentre os objetos, destacam-se as réplicas das medalhas de prata e bronze dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 1896. Há também uma carta do Barão de Coubertin (criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna), na qual, em 1913, aparece pela primeira vez a imagem dos aros olímpicos. Outros pontos que chamam a atenção são as tochas olímpicas, pictogramas e medalhas de diversas edições.

O museu traz ainda imagens de atletas brasileiros e internacionais, entre elas a equipe de tiro do Brasil nos Jogos da Antuérpia, em 1920, primeira vez que o país disputou uma Olimpíada. Há também vídeos temáticos e totens interativos. Na parte de fora do museu, o público ainda pode tirar fotos com as mascotes dos Jogos Rio 2016, Vinicius e Tom, do Time Brasil, Ginga, além de uma réplica da tocha olímpica que está circulando pelo país.

