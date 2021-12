Salvador recebe a Tocha Olímpica nesta terça-feira

A Tocha Olímpica chega a Salvador nesta terça-feira, 24, com diversos atrativos. Ao todo, são 154 condutores, sendo que é o cantor Thiaguinho - que também vai se apresentar - quem vai acender a pira no final do revezamento. O pugilista Robson Conceição, que estava confirmado como embaixador, viaja nesta terça para uma competição e não poderá participar.

A maratona da Tocha começa cedo, no Centro Histórico. O show do Olodum está marcado para as 10h30, mas o atleta paralímpico Marcelo Collet - primeiro condutor da chama em Salvador - deve deixar o Largo do Pelourinho cerca de meia hora antes.

Após uma passagem pelo Terreiro de Jesus e a Praça Municipal - que contará com show da Banda Didá - a Tocha desce de rapel pelo Elevador Lacerda rumo à Cidade Baixa. A primeira parada é o Mercado Modelo, com direito a roda de capoeira na chegada.

Até chegar ao Bonfim, a Tocha passa pelo Comércio - nas mãos da ex-jogadora de futebol da seleção brasileira Elaine Estrela e do treinador de boxe Luiz Dórea -, pelo Largo de Roma e Mont Serrat, onde será conduzida pelo bicampeão paralímpico de futebol de 5 Jeferson Gonçalves, o Jefinho.

O chamado primeiro trecho do revezamento soteropolitano termina na Igreja do Senhor do Bonfim. O encarregado a subir a tortuosa ladeira é ó maratonista aquático Allan do Carmo, esperança de medalha na Rio-2016.

O segundo trecho, que contempla a orla de Salvador, deve começar às 14h e é o que menos tem atrativos musicais. Apenas no Jardim de Alah, na Avenida Otávio Mangabeira, estão previstos shows da Banda Quabales e Minitrio Garampiola. Nesse trecho a nadadora paralímpica Verônica Mauadie Almeida será uma das condutoras, junto com a boxeadora Erica Matos.

Festa no Farol

É no terceiro trecho que estão previstas as maiores atrações. A começar pela volta no Dique do Tororó com o remador paralímpico Renê Pereira, que fará uma volta nos orixás. A Tocha segue para o Chame-Chame, onde passará pelas mãos do boxeador medalhista olímpico Esquiva Falcão, o campeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas e a cantora Daniela Mercury.

Já na Barra, a Tocha passará pelo Morro do Cristo (com direito a foto) e, até chegar ao Farol, passa pelas mãos do nadador medalhista olímpico Edvaldo 'Bala' Valério.

Na última parada, após o acendimento da pira olímpica, haverá show de Thiaguinho, Jota Quest, Daniela Mercury e Jammil no Farol da Barra.

5º dia: Lençóis

O Revezamento esteve nesta segunda, 23, no Parque Nacional da Chapada Diamantina. Piscinas naturais, cavernas, cachoeiras, escaladas, trilhas e rapel foram as atrações das localidades da Fazenda da Pratinha, Gruta da Lapa Doce, Morro do Pai Inácio, Rio Mucugezinho, Poço do Diabo e Parque Municipal do Serrano.

