Rússia vence a Bulgária e vai à final do vôlei

A Rússia garantiu a vaga na final do torneio masculino de vôlei da Olimpíada de Londres ao vencer a Bulgária por 3 sets a 1 (25/21, 25/15, 23/25 e 25/23), nesta sexta-feira, 10, no Earl's Court. O russo Maxim Mikhaylov foi o destaque do jogo, com 25 pontos anotados. Do lado búlgaro, Aleksiev pontuou 15 vezes.

Agora, os russos esperam o vencedor do confronto entre Itália e Brasil, às 15h30 (de Brasília), para saber quem enfrentarão na decisão do ouro. Na primeira fase, a Rússia se classificou no terceiro lugar do Grupo B, com quatro vitórias e uma derrota -perdeu para o Brasil por 3 sets a 0. Nas quartas de final, eliminou a Polônia pelo mesmo placar.

Líder do Grupo A, a Bulgária perdeu apenas um jogo, para a Argentina (3 sets a 1) e, nas quartas de final, derrotou a Alemanha (3 sets a 0). A decisão acontece domingo, 12, às 9h (de Brasília).

