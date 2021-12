Ronaldinho Gaúcho parece querer investir de vez na carreira musical. Após participação em música com Wesley Safadão, o jogador - duas vezes melhor do mundo - usou as redes sociais para divulgar a música "Eu sou do mundo, um vencedor", com participação de Jhama e Pablo Luiz, feita para inspirar os atletas paralímpicos brasileiros.

Gaúcho é um embaixador dos Jogos Paralímpicos e a música foi compartilhada pelos perfis oficiais da competição.

Da Redação

Ronaldinho lança música de apoio aos atletas paralímpicos

