Robson quer dar medalha de presente de aniversário à filha

Deus achou um caminho alternativo para nós. Soube escrever nossa história de forma mais bela do que o nosso sonho. Se as coisas tivessem ocorrido como desejávamos há quatro anos, talvez não estivéssemos vivendo tudo isso agora. Robson poderia não ter a chance de ganhar uma medalha aqui no Brasil e diante da nossa filha. Será uma conquista mais especial do que se tivesse ocorrido em 2012. E eu me sentirei medalhista também. A medalha de Robson será a minha medalha. A história de vida minha, dele e de nossa filha é uma só".

As palavras foram de Erica Matos, emocionada com o triunfo desta terça-feira, 9, do marido, Robson Conceição, pelas oitavas de final da categoria masculina até 60 kg do boxe. Seu nocaute técnico sobre Anvar Yunusov, do Tajiquistão, o deixou a uma vitória da medalha.

Sexta, ele é favorito contra Hurshid Tojibaev, do Uzbequistão. Se vencer, garante no mínimo o bronze, já que o boxe não faz disputa pelo 3º lugar. Os dois derrotados na semifinal sobem ao pódio.

Esta é a terceira Olimpíada do baiano. Nas de 2008 e 2012, caiu na primeira luta. Há quatro anos, a dor foi incomparavelmente maior. Além de estar em grande fase e mais experiente, ele caiu junto com Erica, outra representante do boxe baiano em Londres-2012. Ela também foi derrotada logo na estreia. Na época, a dupla chamava a atenção por ser o 'casal Olimpíada' e tinha expectativa de medalha.

O tempo passou. Erica decidiu deixar o boxe por um tempo para que ela e o marido virassem pais. Em 2014, nasceu Sophia.

Presente de aniversário

Enquanto isso, Robson seguia cada vez mais determinado nos treinos e evoluindo nas lutas. Neste novo ciclo olímpico, consolidou-se no top-5 mundial. De um ano e meio para cá foi atropelando adversários em torneios mundiais e eliminatórios para a Rio-2016. As pontuações que obteve no ranking lhe colocaram como um dos cabeças de chave que têm o direito de estrear diretamente nas oitavas de final.

Nesta ,terça minutos após a luta, Robson subiu às arquibancadas. Cumprimentou os amigos que vieram de Salvador, abraçou a mãe, beijou Erica e, por fim, fez o que mais ansiava: pôs a filha no colo e desandou a paparicá-la. "Tudo o que eu faço é por ela. A medalha será para ela. Sophia é minha vida. Em todos os meus treinos, em todas as minhas lutas, é nela que eu penso. Tudo o que eu faço e farei será para dar a minha filha uma vida feliz", declarou o lutador.

"Vou dar a medalha a ela como presente de aniversário. Nunca quis tanto uma coisa na vida. Foi uma coincidência feliz demais que as finais do boxe tenham sido marcadas para a semana do aniversário da minha filha", completou.

Domingo, ocorrerão as semifinais da categoria até 60 kg. Terça, será a disputa pelo ouro. Três dias depois, na sexta, Sophia completará dois anos de idade. Erica, que se derreteu pelas declarações do marido, afirmou: "é um pai babão. E, acima de tudo, um pai maravilhoso. Robson é extremamente cuidadoso e carinhoso com Sophia. Tomara que tudo dê certo nesta Olimpíada. Será um história que vai ficar para sempre. Se a medalha fosse há quatro anos, não teria a presença de nossa filha. Acho que a medalha foi guardada para o momento certo".

Robson finalizou: "Estou pronto para a medalha. Nunca estive tão bem tecnicamente. Até as porradas nos treinos de sparring lá na Bahia me fizeram evoluir".

