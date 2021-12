Robson Conceição é recebido como celebridade em Salvador

Os punhos que Robson Conceição usou para conquistar a inédita medalha de ouro olímpica no boxe, se transformaram nas de um maestro a cada gesto feito por ele para saudar a multidão do alto do carro de bombeiros, na volta por cima, nesta quinta-feira, 18, à Boa Vista de São Caetano, em Salvador.

"Hu! é Boa Vista!", "é campeão!" e "o campeão voltou", recorrentes desde a chegada ao aeroporto, pareceram inédito nas vozes da multidão reunida no bairro onde ele nasceu. Mesmo com alguns trocando a letra orquestrada pelo maestro improvisado, ora em um "o campeão voltou", ora "o campeão chegou", em nenhum momento as vozes desafinaram ou quebraram o ritmo.

Os hits, em coro, eram interrompidos bruscamente por uma gritaria, quando o boxeador trocou os acenos pela exibição da medalha dourada. Nas escadarias, ruas, becos, janelas e sacadas as pessoas se imprensaram para ver a passagem do medalhista, que chegou às 20h20 ao bairro.

O voo estava previsto para chegar às 15h, mas Robson perdeu atendendo entrevistas no Rio. Ainda no aeroporto, dezenas de pessoas o recepcionaram, a maioria colegas ou ex-colegas do ringue.

"Aqui no aeroporto têm muitos boxeadores. Entre aposentados e ativa devem ser uns 50 boxeadores", calculou Robenilson de Jesus, que também lutou na Rio-2016 e parou nas oitavas de final. Ele é parceiro de Robson na academia Champion, dirigida por Luiz Dórea, técnico de ambos.

Ao A TARDE, Robenilson declarou que estudará com o técnico Luiz Dórea os rumos de sua carreira e se abrirá mão do boxe olímpico pelo profissional. "Vou descansar um pouco e depois conversar com o meu técnico para saber que decisão tomar", ponderou.

Já sobre Robson Conceição, Robenilson aponta profissionalização a caminho. "Todo sonho de um boxeador é conquistar uma medalha. Robson ganhou ouro e com certeza vai se profissionalizar", cravou.

Consultado a respeito, Robson disse que falará antes com Luiz Dórea. "Vou tirar umas férias, descansar e em seguida discutir o assunto com Dórea para decidir o próximo passo na minha carreira", afirmou, o boxeador, demonstrando estar atônito com a repentina vida de celebridade.

Projeção que atingiu o seu ápice quando a multidão o avistou chegando à Boa Vista de São Caetano no carro de bombeiro. Animados pelo locutor do trio elétrico contratado para acompanhar o pugilista até o bairro, os decibéis da gritaria foram aumentando de volume à medida que Robson era "reapresentado".

Aplausos gerais quando o campeão olímpico foi chamado de o pai de Sofia, marido de Érika Mattos, neto de dona Neuza. Mas quando o locutor do trio elétrico o anunciou como o filho da Boa Vista de São Caetano, a multidão foi ao delírio.

Sem dormir direito há três dias, Érika disse estar sonhando. "Ainda não caiu a ficha. Nosa filha Sofia vai fazer 2 anos amanhã (sexta-feira), ele disse que esse seria o presente de aniversário dela e cumpriu", comemorou.

Centro

Ao receber o campeão, o governador Rui Costa prometeu um centro de apoio à modalidade. "Apostando que a prática do boxe pode salvar milhares de vida no estado, iremos bancar com recursos próprios a construção de um centro de boxe na Bahia. Temos um embaixador baiano para boxe. Vou mandar fazer o projeto básico para começar ano que vem essa construção e você vai ser o símbolo de nossa periferia, de nosso estado, para a juventude negra", discursou o governador.

Eu quero que você seja um símbolo para nossa periferia e para a juventude negra do nosso estado. pic.twitter.com/OqpwwuAAAO — Rui Costa (@costa_rui) 18 de agosto de 2016

O esporte ajuda a salvar milhares de vidas. Pensando nisso, quero anunciar que vamos fazer um Centro de Boxe e lutas olímpicas na Bahia. — Rui Costa (@costa_rui) 18 de agosto de 2016

