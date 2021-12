Rio-2016 e CBDA confirmam que Troféu Maria Lenk será no Estádio Aquático Olímpico

O Comitê Organizados dos Jogos Olímpicos Rio-2016 e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciaram nesta quarta-feira que o Troféu Maria Lenk, de 15 a 20 de abril, será mesmo realizado no Estádio Aquático Olímpico. Há duas semanas, a Federação Internacional de Natação (Fina) divulgou o regulamento do torneio, que vale como evento-teste da Olimpíada, sem assegurar que ele ocorreria no parque aquático, que ainda não foi inaugurado.

"A piscina interna está praticamente pronta e o nadador brasileiro quer nadar onde vai ser os Jogos Olímpicos. Muitos não terão a oportunidade de estar no cenário e suas famílias também não. Além disso, pela evolução prática que as coisas tiveram faremos a competição lá. Nós realizamos vistorias anteriores e relacionamos os pontos críticos", explica Ricardo Moura, superintendente executivo da CBDA, que esteve no Estádio Aquático Olímpico na terça-feira.

De acordo com o Comitê Rio-2016, só na terça foi tomada a decisão de realizar o Maria Lenk lá e não no Parque Aquático Maria Lenk, que também fica no Parque Olímpico e será sede das competições de saltos ornamentais e polo aquático nos Jogos do Rio.

"O Troféu Maria Lenk obviamente ainda não terá tudo o que está previsto para os Jogos Olímpicos, como a cobertura da piscina de aquecimento. Há uma solicitação também para que a competição aconteça lá para testar coisas cruciais como a cronometragem, por exemplo", completa Moura, reforçando que a competição não será aberta ao público em geral, apenas a credenciados e convidados.

Para que os atletas se concentrem na obtenção de índices, o Maria Lenk deste ano não terá a disputa das provas que não são olímpicas: 50m costas, 50m peito, 50m borboleta, 800m no masculino e 1.500m no feminino. Da mesma forma, não serão disputados os revezamentos.

Também diferente do habitual, desta vez o Maria Lenk não vai de terça a sábado, mas de sexta a quarta-feira. Os 50m livre, prova mais aguardada, com Cesar Cielo tentando se garantir na Olimpíada, será apenas no último dia.

Apesar da presença de até 200 nadadores estrangeiros, o torneio Lenk seguirá sendo uma competição interclubes. Assim, os resultados dos estrangeiros não valerá para a disputa do título geral entre as equipes nacionais.

