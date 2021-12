Rio 2016 disponibiliza novo lote de ingressos nesta quinta

Um lote extra de ingressos para as Olimpíadas Rio 2016 será vendido a partir das 12 horas desta quinta-feira, 21. Os bilhetes serão para algumas das sessões mais concorridas do evento: a abertura, encerramento e finais do atletismo.

Para o atletismo há ingressos para as provas de 100m, 200m e revezamento 4x100 masculino. O jamaicano Usain Bolt, referência no esporte, desse participar dessas competições.

Interessados devem comprar os bilhetes por meio do site do Rio 2016. O preço varia conforme a categoria. Até o momento, já foram vendidas 3,5 milhões de entradas. O Comitê organizador pretende disponibilizar novos bilhetes todas as quintas-feiras.

adblock ativo