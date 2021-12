Rio 2016: Brasil garante sete vagas no 1º dia do Maria Lenk

Última seletiva da natação do Brasil para os Jogos Olímpicos, o Troféu Maria Lenk confirmou nesta sexta-feira, 15, sete vagas de atletas brasileiros, quatro no masculino e três no feminino. O evento-teste marca ainda a abertura do Centro Aquático Maria Lenk, que será utilizado na Rio-2016.

A prova mais disputada do dia foi o 100 m peito masculino. Nas eliminatórias, quatro atletas fizeram tempos abaixo do índice olímpico, com duas vagas em disputa: João Junior, Felipe França, Pedro Cardona e Felipe Lima.

Na final, Junior e França confirmaram os melhores tempos e garantiram vaga na Rio-2016. Apesar de ter vencido a final, a melhor marca de João Junior foi nas preliminares. Com 59s06, o nadador fez o 2º melhor tempo mundial da prova neste ano. Na decisão, Felipe França fez seu melhor tempo, com 59s36, 3º melhor do mundo em 2016.

No masculino, quem também garantiu vaga na Rio-2016 foi o jovem Bradonn Almeida, 19, nos 400 m medley. O paulista sobrou na piscina e venceu a prova alcançando o índice olímpico, com o japonês Kakeru Murata terminando em 2º e o chinês Yizhe Wang na 3ª posição.

"Foi uma boa prova, esperava melhor. O que importa é ter conquistado a vaga para a Olimpíada", afirmou o atleta em entrevista ao canal SporTV. Com o tempo feito na final, a revelação da natação brasileira fez 10º melhor tempo mundial da prova nesta temporada. Nos 400 m livre, Luiz Melo, que já tinha índice na preliminar, venceu e garantiu a vaga.

Feminino

Pela natação feminina, o Brasil garantiu três vagas, duas no 100 m borboleta e uma no 400 m medley. Etiene Medeiros, que tinha feito índice olímpico nas eliminatórias dos 100 m, não disputou a final e acabou perdendo a vaga.

Na decisão, Daiene Dias, que já tinha índice, venceu a prova e Daynara de Paula ficou em 2º, superando o tempo de Etiene, e confirmou a vaga. "Estou muito feliz. Muito. Foi uma prova muito boa, e eu acho que consegui fazer um tempo bom. Agora é pensar na preparação pra melhorar até os Jogos Olímpicos", comentou Daynara em entrevista.

Na prova do 400 m medley, Joana Maranhão garantiu presença nos Jogos Olímpicos pela 4ª vez. Superando o índice em quase 5s, Joana venceu com folga a final, seguida pela checa Barbora Zavadova na 2ª posição e a argentina Virgínia Bardach em 3º.

