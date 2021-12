Rio 2016: Brasil enfrenta Dinamarca na Fonte; veja grupos

O caminho para o tão sonhado Ouro Olímpico para a Seleção Brasileira de futebol teve início definido na manhã desta quinta-feira, 14, durante o sorteio dos grupos, no Maracanã. O torcedor baiano poderá ver Neymar e os jovens da seleção Sub-23, no dia 10 de agosto, às 22h, na Arena Fonte Nova. O duelo é contra a Dinamarca, válido pelo terceiro e último jogo da fase de grupos. A seleção feminina não joga em Salvador nesta primeira fase do torneio.



A seleção masculina contou com a sorte e faz parte de um grupo teoricamente fraco. Com Iraque, África do Sul e Dinamarca, o Brasil evitou inicialmente duelos contra a Alemanha, Portugal e o carrasco das seleções de base, a Nigéria.



A estreia do masculino ocorre no dia 4 de agosto, contra a África do Sul, em Brasília, às 16h. O segundo jogo será no mesmo estádio, três dias depois, contra o Iraque [veja a tabela abaixo].



Cabeça de chave no grupo D, a rival Argentina terá Argélia, Honduras e Portugal como adversários na primeira fase. Já o atual campeão México, forma o grupo C com Coreia do Sul, Fiji e Alemanha.



Vale lembrar que nenhum país poderia, nesta primeira fase, enfrentar um adversário da mesma confederação. Por isso, Brasil e Colômbia não poderiam fazer parte do mesmo grupo, por exemplo.



Os jogos masculinos começam em 4 de agosto e termina no dia 20, com a decisão no Maracanã. Seis sedes diferentes abrigarão os jogos: Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo abrigarão jogos da disputa.



Brasil na Fonte



Se passar como segundo colocado do grupo A, a seleção masculina disputará as quartas na Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 13, às 16h. Nesta hipótese, se passar, jogará a semifinal na Arena Corinthians, em São Paulo, no dia 17, às 16h.



Mas, se a seleção se classificar como líder da chave, jogará as quartas de final na Arena Corinthians, em São Paulo, no dia 13 de agosto, às 22h. Assim, se avançar, o time joga a semifinal no Maracanã, no Rio de Janeiro, dia 17, às 13h.



Caminho difícil



As meninas do Brasil terão um caminho mais difícil na primeira fase. A seleção terá embates contra times de tradição, como Suécia e China. África do Sul completa o grupo. A estreia ocorre no dia 3 de agosto, às 16h, no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.



O torneio feminino começa no dia 3 de agosto e termina no dia 19, com final também no Maracanã.



Passam de fase os dois primeiros colocados de cada chave, além dos dois melhores terceiros. Se avançar de fase como segundo do grupo E, o time das meninas jogará na Fonte Nova no dia 12, às 16h, em duelo contra o segundo colocado da chave F. Mas, se avançar como líder do grupo, o Brasil jogará no Mineirão, em Belo Horizonte, também no dia 12, às 22h.



Primeiro ouro



O Brasil está em busca da inédita conquista do ouro no futebol. No masculino, são cinco medalhas até o momento: prata em Los Angeles 1984, Seul 1988 e Londres 2012; bronze em Atlanta 1996.

Assistam a transmissão ao vivo no nosso Youtube - Sorteio de grupos do #FutebolRio2016: https://t.co/h5zQ9Zr90l — Rio 2016 (@Rio2016) 14 de abril de 2016

