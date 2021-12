Rio-2016: Bahia formaliza participação como estado-sede

Agora é oficial: a Bahia é um dos estados-sede da Olimpíada de 2016. O Governo do Estado firmou termo de cooperação técnica com o Comitê Organizador da Rio-2016 para sediar competições de futebol masculino e feminino.

A resolução, publicada no Diário Oficial, entra em vigor a partir de 31 de dezembro. São signatários do documento o governador Rui Costa, o diretor executivo de Operações da Olimpíada, Marco Aurélio Vieira, e o diretor executivo de Esportes e Integração Paralímpica, Agberto Guimarães.

"Com a Copa das Confederações e, principalmente, a Copa do Mundo, a Bahia deu aos olhos do mundo exemplos de sua incontestável capacidade de realizar grandes eventos esportivos. E, agora, com a Olimpíada, tenho certeza que alcançaremos um novo êxito", afirmou o governador Rui Costa.

Em Salvador, serão realizados 10 jogos de futebol: sete masculinos e três femininos. As partidas acontecerão na Arena Fonte Nova. Serão quatro rodadas duplas, a serem disputadas nos dias 4, 7, 9 e 10 de agosto de 2016. Já nos dias 12 e 13, ocorrerão rodadas simples.

Na capital baiana, a Seleção Brasileira masculina disputará seu terceiro jogo da fase inicial da competição, com adversário ainda a ser definido por sorteio.

No total, 206 países e mais de 10 mil atletas de 42 modalidades esportivas participarão dos Jogos Olímpicos no Brasil, que serão disputados entre 5 e 21 de agosto. Esta será a primeira vez que uma edição do evento vai acontecer na América do Sul.

