Rio-2016: atleta baiano obtém índice para a maratona

O baiano Giomar Pereira, de 42 anos, está entre os nomes da maratona com índice para a Rio-2016, após a IAFF aprovar mudanças recentemente. Ele e mais quatro no masculino e um no feminino: Mateus Trindade, Fredison Costa e Roselaine Benites.

Com isso, o país tem agora 10 maratonistas no masculino e seis no feminino. Cada país pode ter somente com três atletas por prova. O prazo final para a obtenção de índices para a maratona é o dia 6 de maio.

No arremesso de peso, Geisa Arcanjo obteve o índice no arremesso de peso, prova em que teve o melhor resultado de um brasileiro no atletismo em Londres-2012, com o 7º lugar.

Já Keila Costa tinha índice no salto em distância e obteve também no salto triplo. Ela foi bronze no salto em distância no Mundial de Doha-2010 e no triplo no Mundial Juvenil de Kingston-2002.

