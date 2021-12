Rio-2016 anuncia venda de novos ingressos para nado sincronizado e ginástica

O Comitê Rio-2016 anunciou que irá liberar um novo lote de ingressos para as finais de nado sincronizado, das ginásticas artística, rítmica, de trampolim e de gala - que não vale medalha, mas reúne exibição dos principais competidores. Haverá inclusive bilhetes para a final das argolas, prova que é especialidade do brasileiro Arthur Zanetti.

A venda das entradas começa às 12 horas desta quinta-feira, 16, no portal de ingressos do Rio-2016 (www.rio2016.com/ingressos). Haverá bilhetes para todas as categorias de preço. O mais barato custa R$ 140, para as finais de nado; os mais caros chegam a R$ 900, na ginástica artística.

O Rio-2016 têm colocado à venda novos lotes de ingressos todas as quintas-feiras, sempre com esportes diferentes. Até o momento, quatro milhões de ingressos para a Olimpíada foram comercializados.

Futebol, basquete, vôlei, atletismo e handebol são os esportes mais procurados. Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia são os estados que lideram a busca pelas entradas.

