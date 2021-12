Rio-2016 abrirá venda de lote de ingressos para finais do basquete e do handebol

Um dos eventos mais concorridos dos Jogos do Rio-2016, a final do basquete masculino terá uma nova carga de ingressos colocada à venda a partir das 12 horas desta quinta-feira. Atualmente, não há mais nenhum bilhete a ser comercializado para esse jogo. O novo lote também contará com entradas para a final feminina e para as decisões do handebol, tanto no masculino quanto no feminino.

Além das finais, o Comitê Rio-2016 anunciou que colocará à venda tíquetes para todos os jogos das fases anteriores destas modalidades. Outra novidade é que, além de adquirir os bilhetes pelo portal (www.rio2016.com/ingressos), já é possível comprá-los nas bilheterias físicas. São quatro já em operação, incluindo uma em São Paulo e outra em Belo Horizonte, duas das sedes do futebol.

O Rio-2016 tem colocado novos lotes de ingresso à venda todas às quintas-feiras, mas fazendo rodízio entre os esportes. Segundo o comitê, esses bilhetes provêm de uma "reserva técnica". Até o momento, cerca de quatro milhões de bilhetes foram vendidos para as disputas da Olimpíada, que será realizada entre os dias 5 e 21 de agosto.

