Revista aponta que Brasil ganhará 19 medalhas na Rio-2016

Como já é de tradição, em sua última publicação antes do início dos Jogos Olímpicos, a revista americana Sports Illustrated (SI) divulgou nesta sexta-feira, 22, uma estimativa do quadro de medalhas para a Rio-2016, que começa oficialmente no dia 5 de agosto. Os números são baseados em análises de especialistas em cada uma das 39 modalidades que compõem o megaevento esportivo, em que 306 provas valerão medalhas (136 femininas, 161 masculinas e 9 mistas).

A previsão da SI é que o Brasil conquiste 6 ouros, em um total de 19 pódios (6 ouros, 4 pratas e 9 bronzes). A marca conferiria ao país - que terá sua maior delegação na história dos Jogos, com 465 atletas - uma performance recorde em uma única edição olímpica. Superaria tanto 5 ouros de Atenas-2004 quanto as 17 medalhas em Londres-2012.

Os ouros previstos para o Brasil viriam do vôlei de praia (masculino e feminino), com as duplas Alison/Bruno Schmidt e Larissa/Talita; vôlei masculino; Martine Grael e Kahena Kunze, da classe 49erFX do iatismo; futebol masculino (que tem o baiano Wallace); e com os baianos Erlon Silva e Isaías Queiroz, na c2-1000 da canoagem de velocidade.

A Bahia, aliás, ganharia ainda medalhas em mais X esportes, todas de bronze: no futebol feminino, com Formiga, Rafaelle e Fabiana; na maratona aquática, com Ana Marcela Cunha; e no boxe, com Robson Conceição (veja ao lado a tabela completa de previsões para os brasileiros).

Atuais campeões olímpicos, Arthur Zanetti (ginástica artística - argolas), Sarah Menezes e o vôlei feminino subiriam ao pódio, mas não no lugar mais alto. Zanetti ganharia a prata, enquanto Sarah e a seleção de Sheila & Cia levariam o bronze.

EUA x China

De acordo com a Sports Illustrated, os Estados Unidos ficaria ao lado da China no topo do quadro de medalhas, com 45 ouros cada. No desempate, os americanos levariam a melhor pelo total de 118 pódios, somando mais 34 de prata e 38 de bronze, contra 25 e 15, respectivamente, do país asiático (veja ao lado o quadro dos 10 primeiros).

A revista não considerou a suspensão do atletismo russo e nem uma possível punição de exclusão do país para a Rio-2016. Para a publicação, a Rússia terminaria os Jogos com 82 medalhas, e seria o 3º país com mais pódios.

Brasil fora da meta

Apesar de apontar um possível recorde do Brasil em Olimpíadas, a previsão da SI deixa o país fora da meta do Comitê Olímpico nacional, que estabeleceu ficar entre as 10 nações com mais medalhas na Rio-2016. O COB acredita que sua delegação subirá entre 27 e 30 vezes ao pódio no megaevento.

Em Londres-2012, quando a delegação brasileira foi composta por 259 atletas, a expectativa da publicação americana era até melhor do que a deste ano. Para a SI, o Brasil faturaria 24 medalhas olímpicas na Terra da Rainha (8 de ouro, 5 de prata e 10 bronze). O país, contudo, finalizou aqueles Jogos com 3 ouros, 5 pratas e 9 bronzes, totalizando 17 pódios.

