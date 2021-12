Revezamentos masculino e feminino do Brasil são eliminados

As equipes brasileiras de revezamento 4x100 metros masculino e 4x400 metros feminino foram eliminadas nas semifinais dos Jogos Olímpicos de Londres nesta sexta-feira, 10.

Entre os homens, Aldemir da Silva Junior, Sandro Viana, Nilson André e Bruno de Barros completaram o percurso em 38s35, melhor marca do país na temporada. Eles foram quarto colocados na primeira série eliminatória e poderiam se classificar por tempo, mas seis equipes da bateria seguinte foram melhores, e o Brasil ficou em décimo lugar no geral.

Os Estados Unidos foram os melhores da semifinal, com 37s38. Mesmo sem contar com o bicampeão olímpico dos 100m, Usain Bolt, a Jamaica foi apenas 0s01 mais lenta que os americanos e ficou com a segunda melhor marca.

No feminino, o resultado do Brasil foi ainda pior. Com o tempo de 3min32s95, Joelma Sousa, Jailma de Lima, Aline dos Santos e Geisa Aparecida Coutinho tiveram o segundo pior tempo de toda a eliminatória, a mais de 6s de se classificar para a decisão.

adblock ativo