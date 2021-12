Revezamento da tocha tem dia sertanejo em Goiás

No segundo dia do revezamento, nesta quarta-feira, 4, a tocha passou pelas cidades goianas de Corumbá, onde um dentista local se fantasiou de tocha, Pirenópolis, na qual voou de balão, fez arvorismo e passou pelas mãos dos filhos da terra, os sertanejos Zezé di Camargo e Luciano, além de Anápolis, onde 'dormiu'.

Nesta quinta, 5, a tocha passará por Itaberaí, Cidade de Goiás, Inhumas e a capital Goiânia. Ao todo, a chama percorrerá mais de 300 cidades brasileiras até o dia 5 agosto, quando começam os jogos no Rio de Janeiro.

Cidades baianas

A Bahia vai receber a tocha entre os dias 19 e 27 de maio. O revezamento passará por 27 cidades baianas. Em Salvador, ela vai percorrer três roteiros no próximo dia 24: o Pelourinho ao Bonfim, avenida Paralela, e do Dique do Tororó ao Farol da Barra.

Já as 'Cidades Celebração', onde será feito o fim do revezamento a cada dia, com um grande evento, já estão definidas: Salvador, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Ilhéus, Valença, Senhor do Bonfim e Paulo Afonso, que será o último município a receber a pira, no dia 27.

