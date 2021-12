A chama olímpica foi acesa nesta quinta-feira, 25, em Fukushima, nordeste do Japão, sem a presença do público, o que marcou o início do revezamento da tocha dos Jogos de Tóquio-2020, que foram adiados em um ano devido à pandemia de Covid-19.

A tocha metálica de ouro rosa, que tem o formato de uma flor de cerejeira no topo, foi acesa no simbólico complexo esportivo J-Village, que serviu de base para as operações de socorro na tragédia após o desastre nuclear de 2011 que se seguiu ao terremoto e tsunami.

AFP Revezamento da tocha olímpica é iniciado no Japão

Ao discursar na cerimônia, a presidente do Comitê de Tóquio-2020, Seiko Hashimoto, disse que esperava que a chama olímpica servisse como "um raio de luz no fim da escuridão. Esta pequena chama nunca perdeu a esperança e esperou por este dia como um botão de flor de cerejeira prestes a desabrochar", acrescentou.

O revezamento no território japonês, assim como os Jogos Olímpicos, será muito diferente das edições anteriores, com os espectadores proibidos de torcer e afastados da cerimônia de abertura e do primeiro trecho devido às preocupações com o coronavírus.

Mas o público poderá acompanhar ao longo das pistas e aplaudir enquanto a chama atravessa o país, carregada por 10.000 corredores e passando por todos os 47 municípios antes de chegar ao Estádio Nacional de Tóquio para a cerimônia de abertura no dia 23 de julho.

Com as regras de saúde, "falta um pouco de fervor", lamentou Tetsuya Ozawa. "Sem a pandemia, teríamos pessoas e excitação", completou à AFP, antes de celebrar uma "passagem pela reconstrução" de Fukushima.

O ambiente era um pouco mais festivo em Iwaki, a maior cidade a receber o revezamento nesta quinta-feira. "É como se os Jogos tivessem começado", afirmou Fumie Hasekura, que se aproximou do revezamento para observar uma amiga correndo com a tocha. "Minha amiga parecia tão feliz, fiquei emocionada", disse.

O revezamento passará por algumas cidades que permanecem apenas parcialmente abertas ao público, pois a descontaminação continua em áreas afetadas pela radiação.

