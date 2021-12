Renato Rezende é eliminado nas quartas do ciclismo BMX

O brasileiro Renato Rezende foi eliminado nesta quinta-feira, 18, no ciclismo BMX, nas quartas de final da competição nos Jogos Olímpicos do Rio. Ele ficou na sétima colocação na primeira bateria do dia. Apenas quatro competidores de cada uma das quatro baterias se classificaram para as semifinais desta sexta-feira, 19.

O Brasil ainda tem a representante feminina na modalidade. Priscilla Stevaux Carnaval disputa nesta sexta-feira, 19, a semifinal no BMX.

Modalidade olímpica mais nova do ciclismo, o BMX está nos jogos desde Pequim (2008). No Rio, as disputas são individuais, em uma pista cheia de obstáculos, de 300 a 400 metros. Vence o ciclista que cruzar primeiro a linha de chegada. Eles largam de uma rampa de oito metros, ganhando velocidade na descida.

Além do BMX, no Rio, ciclistas disputam provas de estrada, pista e mountain bike.

